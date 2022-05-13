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НОВОСТИ

Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам в столице Латвии

17:40 13.05.2022

Рижская дума поддержала на заседании в пятницу идею демонтажа памятника советским воинам в Парке Победы столицы Латвии. Решение начать подготовку к сносу мемориала было принято 39 голосами, против были поданы 13 голосов, трансляция шла на сайте думы.

«Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, будет поручено выполнить агентству по памятникам и другим думским структурам», — сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

В четверг Сейм (парламент) в срочном порядке одобрил поправки, утверждавшие юридические основания для демонтажа. Они вступили в силу в пятницу.

Как сообщал объединенный новостной портал радио и телевидения Латвии Rus.lsm.lv, возложение цветов к памятнику в Парке Победы 9 мая прошло спокойно, но утром следующего дня цветы убрали коммунальные службы, что спровоцировало протестную ответную реакцию. Рижане снова понесли к памятнику цветы.

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