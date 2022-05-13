Президент Финляндии не считает, что в отношениях с РФ «все будет по-старому»

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен продолжить диалог с РФ и планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы объяснить свое решение поддержать подачу заявки на вступление в НАТО.

«Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. Что мы оба знаем», — сказал политик газете «Дагенс нюхетер». По его словам, в последнем разговоре с президентом РФ в декабре он сказал, что Финляндия сама примет решение по вопросу вступления в НАТО.

Ниинистё также выразил сомнение, что в отношениях с РФ «все будет по-старому». «Мы не вернемся к тому, к чему привыкли, но Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы у нас не было все время большой напряженности на границе. Можно прагматично заниматься повседневными делами, которые нужно делать в нормальном темпе», — считает он.