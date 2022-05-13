Президент Финляндии не считает, что в отношениях с РФ «все будет по-старому»
18:15 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. Что мы оба знаем», — сказал политик газете «Дагенс нюхетер». По его словам, в последнем разговоре с президентом РФ в декабре он сказал, что Финляндия сама примет решение по вопросу вступления в НАТО.
Ниинистё также выразил сомнение, что в отношениях с РФ «все будет по-старому». «Мы не вернемся к тому, к чему привыкли, но Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы у нас не было все время большой напряженности на границе. Можно прагматично заниматься повседневными делами, которые нужно делать в нормальном темпе», — считает он.
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