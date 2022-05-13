В апреле 2022 годя цены на стройматериалы в РФ выросли почти на треть

19:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные материалы в России подорожали на 31% в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, следует из данных Росстата.

По сравнению с мартом 2021 года наблюдается удорожание стройматериалов на 1,7%. Так, масляные краски и эмали подорожали на 5,2%, а еврошифер, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты подешевели на 0,1-0,7%.

За четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост цен на строительные ресурсы достиг 27%.