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НОВОСТИ

В апреле 2022 годя цены на стройматериалы в РФ выросли почти на треть

19:22 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные материалы в России подорожали на 31% в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, следует из данных Росстата.

По сравнению с мартом 2021 года наблюдается удорожание стройматериалов на 1,7%. Так, масляные краски и эмали подорожали на 5,2%, а еврошифер, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты подешевели на 0,1-0,7%.

За четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост цен на строительные ресурсы достиг 27%.

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