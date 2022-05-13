"Союзмолоко" оценило риски, связанные с логистикой и поставкой импортозависимых товаров
20:07 13.05.2022 Источник: Интерфакс
Как заявил гендиректор Союза Артем Белов на совещании с сельхозпроизводителями Удмуртии в пятницу, это будет одним из ключевых рисков отрасли в текущем году.
В числе еще одного риска он назвал разрыв логистических цепочек. "Цепочки поставок будут сильно меняться. Что-то, может быть, начнем производить сами, что-то будем импортировать из третьих стран, от какого-то оборудования, наверное, придется отказаться", - сказал он. По его словам, "очень непростая" ситуация сложилась с поставками упаковки.
Как сообщил Белов, доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из недружественных стран составляет порядка 60% общего импорта (исходя из данных за 2021 год). Согласно презентации, на долю техники и оборудования из таких стран приходится 70%, детского питания на молочной основе - 97%, ингредиентов, заквасок, сырья - 66%, упаковки и ее составляющих - 53%, запчастей - 62%.
Белов отметил, что многие компании уже столкнулись с серьезными сложностями в поставках этой продукции.
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