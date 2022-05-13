Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ пройдет 17 июля - Указ
20:40 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия [по вопросу объединения с РФ] <…>. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в документе.
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