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Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ пройдет 17 июля - Указ

20:40 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы Южной Осетии.

«В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия [по вопросу объединения с РФ] <…>. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в документе.

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