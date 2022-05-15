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В Ростовской области горит производственное здание компании «Глория Джинс - МЧС

16:45 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные борются с огнем в производственном здании компании «Глория Джинс» в городе Шахты Ростовской области, пламя охватило 250 квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В 15:39 мск в Ростовской области, город Шахты, Енисейский переулок, 15 [зафиксирован] пожар в производственном здании [компании] „Глория Джинс“. По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 250 квадратных метров», — сообщил представитель МЧС.

В пресс-службе добавили, что в борьбе с огнем принимают участие 58 человек, задействовано 17 единиц техники.

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