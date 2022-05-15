Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии
18:30 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщила швейцарская телерадиовещательная компания Эр-тэ-эс, освещавшая в онлайн-режиме подсчет голосов, за поправки в закон «О трансплантации человеческих органов и донорстве» высказались 60,2% граждан. Это означает кардинальное изменение действовавших до сих пор в Швейцарии правовых оснований для изъятия органов у умершего человека: трансплантологи теперь будут исходить из того, что согласие на такую операцию у них имеется, если при жизни человек не выразил явно негативного к ней отношения.
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