Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки в законодательство, в соответствии с которыми все жители страны отныне считаются потенциальными донорами органов для трансплантации. Новые юридические правила донорства, получившие поддержку более 60% участников голосования, основаны на принципе «согласия по умолчанию» на изъятие органов после наступления смерти.



Как сообщила швейцарская телерадиовещательная компания Эр-тэ-эс, освещавшая в онлайн-режиме подсчет голосов, за поправки в закон «О трансплантации человеческих органов и донорстве» высказались 60,2% граждан. Это означает кардинальное изменение действовавших до сих пор в Швейцарии правовых оснований для изъятия органов у умершего человека: трансплантологи теперь будут исходить из того, что согласие на такую операцию у них имеется, если при жизни человек не выразил явно негативного к ней отношения.



