0
0
87
НОВОСТИ

В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал

18:40 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные обстреляли из минометов ангар в аэропорту столицы Сомали, где в воскресенье проходят президентские выборы. Как сообщил портал «Сомали Гардиан», несколько снарядов разорвались во дворе дома одного из кандидатов в президенты — Абдирахмана Абдишакура, а также у гостиницы «Декале», расположенной всего в нескольких десятках метров от ангара.

Обстрел, результаты которого выясняются, произошел сразу после завершения первого тура голосования и перед началом подсчета бюллетеней. Нового президента Сомали выбирают 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для победы в первом туре необходимо набрать две трети голосов. В противном случае проводятся дополнительные туры для четырех кандидатов, собравших больше всего голосов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 15.05.2022
Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии
0
147
16:45 15.05.2022
В Ростовской области горит производственное здание компании "Глория Джинс" - МЧС
0
322
15:35 15.05.2022
В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым
0
443
14:55 15.05.2022
Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство
0
498
14:45 15.05.2022
В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС
0
338
13:55 15.05.2022
В РФ ограничен доступ к сайтам USA.one и Germania.one - реестр Роскомнадзора
0
441
13:45 15.05.2022
Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД
0
433
12:50 15.05.2022
Запад перекраивает границы Сербии, не хочет признавать изменение границ Украины - Вучич
0
578
12:40 15.05.2022
Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине
0
468
11:35 15.05.2022
Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения-2022»
0
558

Возврат к списку