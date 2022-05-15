В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал
18:40 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстрел, результаты которого выясняются, произошел сразу после завершения первого тура голосования и перед началом подсчета бюллетеней. Нового президента Сомали выбирают 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для победы в первом туре необходимо набрать две трети голосов. В противном случае проводятся дополнительные туры для четырех кандидатов, собравших больше всего голосов.
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