В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные обстреляли из минометов ангар в аэропорту столицы Сомали, где в воскресенье проходят президентские выборы. Как сообщил портал «Сомали Гардиан», несколько снарядов разорвались во дворе дома одного из кандидатов в президенты — Абдирахмана Абдишакура, а также у гостиницы «Декале», расположенной всего в нескольких десятках метров от ангара.



Обстрел, результаты которого выясняются, произошел сразу после завершения первого тура голосования и перед началом подсчета бюллетеней. Нового президента Сомали выбирают 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для победы в первом туре необходимо набрать две трети голосов. В противном случае проводятся дополнительные туры для четырех кандидатов, собравших больше всего голосов.



