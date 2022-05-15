0
0
0
НОВОСТИ

Вступление Швеции и Финляндии в НАТ в числе первых одобрит Латвия — глава МИД

21:10 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия хотела бы оказаться среди первых, кто ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он написал в воскресенье в своем «Твиттере».

«Латвия будет рада поприветствовать Швецию в НАТО, и я поздравляю мою хорошую подругу и коллегу Анн Линде (главу МИД Швеции — прим. ТАСС) с этим историческим решением. Мы были бы рады оказаться в числе первых, кто ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в альянс», — сообщил глава дипведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 15.05.2022
В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал
0
223
18:30 15.05.2022
Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии
0
239
16:45 15.05.2022
В Ростовской области горит производственное здание компании "Глория Джинс" - МЧС
0
409
15:35 15.05.2022
В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым
0
532
14:55 15.05.2022
Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство
0
593
14:45 15.05.2022
В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС
0
408
13:55 15.05.2022
В РФ ограничен доступ к сайтам USA.one и Germania.one - реестр Роскомнадзора
0
504
13:45 15.05.2022
Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД
0
496
12:50 15.05.2022
Запад перекраивает границы Сербии, не хочет признавать изменение границ Украины - Вучич
0
647
12:40 15.05.2022
Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине
0
529

Возврат к списку