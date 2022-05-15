Вступление Швеции и Финляндии в НАТ в числе первых одобрит Латвия — глава МИД
21:10 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Латвия будет рада поприветствовать Швецию в НАТО, и я поздравляю мою хорошую подругу и коллегу Анн Линде (главу МИД Швеции — прим. ТАСС) с этим историческим решением. Мы были бы рады оказаться в числе первых, кто ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в альянс», — сообщил глава дипведомства.
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