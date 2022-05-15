Вступление Швеции и Финляндии в НАТ в числе первых одобрит Латвия — глава МИД

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия хотела бы оказаться среди первых, кто ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он написал в воскресенье в своем «Твиттере».



«Латвия будет рада поприветствовать Швецию в НАТО, и я поздравляю мою хорошую подругу и коллегу Анн Линде (главу МИД Швеции — прим. ТАСС) с этим историческим решением. Мы были бы рады оказаться в числе первых, кто ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в альянс», — сообщил глава дипведомства.



