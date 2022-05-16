Один человек убит, пятеро пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии
10:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере один человек убит, пятеро пострадали в результате стрельбы в воскресенье в церкви в американском округе Орандж (штат Калифорния). Об этом сообщил шериф округа.
«Диспетчерская получила сообщение о стрельбе в Женевской пресвитерианской церкви в 13:26 (23:26 мск — прим. ТАСС). Четверо были тяжело ранены, один человек получил незначительные травмы. Все пострадавшие — взрослые и находятся на пути в больницу. Один человек умер на месте происшествия», — написал шериф округа в «Твиттере».
Во время стрельбы в церкви находились порядка 40 человек, в основном приехавшие в США с Тайваня. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.
Стрельбу в церкви в американском округе Орандж (штат Калифорния) устроил приехавший из Лас-Вегаса (штат Невада) 68-летний азиат. Об этом в воскресенье сообщила газета «Лос-Анджелес таймс».
По ее сведениям, стрельба началась после утренней службы, во время обеденного приема в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань. Прихожанам удалось обезвредить стрелявшего. Они стреножили его с помощью провода от электрического удлинителя и отобрали у него два пистолета.
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