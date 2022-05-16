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США, Тайвань и еще пять стран создают закрытую для КНР, РФ систему обмена данными — СМИ

10:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились создать коллективную систему обмена данными, включая персональную информацию, закрыв ее для Китая и России. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда входят КНР и РФ, сообщила в понедельник ведущая японская деловая газета «Никкэй».

В дальнейшем в эту систему обмена информацией предполагается пригласить некоторые не входящие в АТЭС страны, в частности Бразилию и Великобританию. На этой основе планируется создать структуру передачи больших массивов различных данных, в том числе экономических, сопоставимую по масштабам с соответствующим механизмом, например, Евросоюза.

Эту систему предполагается использовать, в частности, для дальнейшего расширения сетей электронной торговли, для внедрения совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта, отмечает газета.

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