В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 543, до 18 264 836. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 379, до 17 652 558. Днем ранее там сообщали о 6 200 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 89, до 377 759. Днем ранее было зарегистрировано 99 смертей.