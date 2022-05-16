В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 543, до 18 264 836. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 379, до 17 652 558. Днем ранее там сообщали о 6 200 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 89, до 377 759. Днем ранее было зарегистрировано 99 смертей.
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