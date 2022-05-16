Австрия останется нейтральной страной — глава МИД
12:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия уважает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, но сама останется нейтральной страной. С таким заявлением выступил в понедельник в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Я полностью уважаю, что Финляндия и Швеция обдумывают вступление в НАТО и, вероятно, это произойдет быстро. Но это их решение, а не наше. Австрия продолжит быть нейтральной страной», — сказал Шалленберг журналистам.
По его словам, стремление Финляндии и Швеции в НАТО — это «серьезный сигнал» Москве. Как утверждал Шалленберг, к расширению НАТО привела именно политика руководства РФ.
Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу присоединения страны к альянсу. Такую возможность рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия 15 мая поддержала вступление королевства в НАТО.
НОВОСТИ
- 12:32 16.05.2022
- Больше всего немцев беспокоит инфляция, лишь потом ситуация на Украине и пандемия — опрос
- 12:20 16.05.2022
- ПВО РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного — МО
- 12:00 16.05.2022
- В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 16.05.2022
- В Рубежном найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщили в ЛНР
- 11:20 16.05.2022
- Вступление Финляндии в НАТО создаст новые факторы в ее отношениях с Китаем — МИД КНР
- 11:12 16.05.2022
- Большинство российских предпринимателей учитывают экологические аспекты при принятии решений о развитии бизнеса
- 11:05 16.05.2022
- Главы МИД ЕС не смогут согласовать в понедельник нефтяное эмбарго в отношении РФ — Боррель
- 11:00 16.05.2022
- НАТО не должна питать иллюзий, что РФ смирится с членством Швеции и Финляндии — Рябков
- 10:45 16.05.2022
- Молодежные акселераторы Сбера объявляют дополнительный набор идей и проектов
- 10:32 16.05.2022
- США, Тайвань и еще пять стран создают закрытую для КНР, РФ систему обмена данными — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать