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НОВОСТИ

Австрия останется нейтральной страной — глава МИД

12:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия уважает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, но сама останется нейтральной страной. С таким заявлением выступил в понедельник в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Я полностью уважаю, что Финляндия и Швеция обдумывают вступление в НАТО и, вероятно, это произойдет быстро. Но это их решение, а не наше. Австрия продолжит быть нейтральной страной», — сказал Шалленберг журналистам.

По его словам, стремление Финляндии и Швеции в НАТО — это «серьезный сигнал» Москве. Как утверждал Шалленберг, к расширению НАТО привела именно политика руководства РФ.

Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу присоединения страны к альянсу. Такую возможность рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия 15 мая поддержала вступление королевства в НАТО.

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