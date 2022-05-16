Более 30% жителей Польши пришлось ограничить расходы из-за роста цен
17:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост инфляции и цен на основные товары и услуги в Польше привел к необходимости изменить свои привычки для многих жителей страны. Как следует из опубликованного в понедельник газетой «Речь Посполита» исследования компании ARC Rynek i Opinia, более одной трети поляков ограничивают свои основные траты.
Согласно данным исследования, более 30% поляков пришлось отказаться от ряда ежедневных трат, чтобы средств хватило на весь месяц. Каждый четвертый признает, что из-за роста цен перестало хватать денег на основные расходы.
38% жителей Польши отказались от походов в рестораны. 35% признали, что ограничили использование личных автомобилей из-за высокой стоимости бензина. 38% заявили о значительно сократившихся возможностях откладывать деньги, 13% в принципе решили отказаться от выделения средств на эту статью бюджета, так как не видят в этом никакого смысла.
Каждому пятому поляку пришлось отказаться от планировавшегося ранее кредита. 26% намерены как можно скорее погасить текущие обязательства по кредитам, так как нет уверенности, что процентные ставки не продолжат расти.
Согласно данным главного статистического управления Польши, уровень инфляции в апреле 2022 года составил 12,4%. Таких высоких показателей в стране не было с 1998 года. В апреле прошлого года инфляция составляла 4,3%. При этом, по мнению экспертов, рост инфляции в республике еще не достиг пика — он ожидается только к августу.
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