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Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин

18:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года целую серию совместных учений, они состоятся в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите объединения, который проходит в Москве в понедельник.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — указал он.

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