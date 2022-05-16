Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года целую серию совместных учений, они состоятся в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите объединения, который проходит в Москве в понедельник.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — указал он.