Итальянская Eni готова выполнить требования РФ и открыть счет в рублях — Bloomberg
22:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.
По сведениям его источников, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.
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