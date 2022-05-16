Итальянская Eni готова выполнить требования РФ и открыть счет в рублях — Bloomberg

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.

По сведениям его источников, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.