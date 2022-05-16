Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России — Боррель

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, куда входит эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал он.

«Я хочу вас заверить, что вопросы, которые осталось решить, носят чисто технический и экономический характер», — отметил Боррель.

При этом он признался, что сложности связаны с намерением ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти. «Послы продолжат обсуждать это. У нас остаются сложности по единству вокруг эмбарго на нефть», — добавил глава дипломатии ЕС.

Что касается сроков утверждения нового пакета санкций, Боррель заявил, что не знает, сколько времени займет его согласование. «Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отказался комментировать, намерена ли Еврокомиссия отказаться от своего предложения включить в свой черный список патриарха Кирилла.