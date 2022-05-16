0
0
5
НОВОСТИ

Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России — Боррель

22:40 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, куда входит эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал он.

«Я хочу вас заверить, что вопросы, которые осталось решить, носят чисто технический и экономический характер», — отметил Боррель.

При этом он признался, что сложности связаны с намерением ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти. «Послы продолжат обсуждать это. У нас остаются сложности по единству вокруг эмбарго на нефть», — добавил глава дипломатии ЕС.

Что касается сроков утверждения нового пакета санкций, Боррель заявил, что не знает, сколько времени займет его согласование. «Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отказался комментировать, намерена ли Еврокомиссия отказаться от своего предложения включить в свой черный список патриарха Кирилла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 16.05.2022
Итальянская Eni готова выполнить требования РФ и открыть счет в рублях — Bloomberg
0
144
21:20 16.05.2022
Норвегия, Дания и Исландия намерены помочь Финляндии и Швеции, если те будут атакованы до вступления в НАТО
0
185
20:40 16.05.2022
Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган
0
247
20:00 16.05.2022
НАТО не должна проводить военные операции за пределами своей территории — Орбан
0
286
19:58 16.05.2022
Сбербанк: SberPay уже стал альтернативой западным платежным сервисам
0
281
19:56 16.05.2022
Сбербанк реструктурировал клиентам кредиты на 9 миллиардов рублей
0
263
19:54 16.05.2022
Приток средств на вклады в Сбербанке в апреле превысил 500 миллиардов рублей
0
263
19:20 16.05.2022
Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой — МО РФ
0
328
18:40 16.05.2022
Элизабет Борн станет новым премьер-министром Франции — ТВ
0
327
18:00 16.05.2022
Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин
0
369

Возврат к списку