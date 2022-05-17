ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении.

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW, отмечается в документе. После отделения от самолета блок ARRW «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука».