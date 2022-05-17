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НОВОСТИ

Нацистские преступники не должны подлежать обмену — Володин

14:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, надо сделать все, чтобы они предстали перед судом.

На заседании депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. В свою очередь Володин поручил комитетам Госдумы по обороне и безопасности и по противодействию коррупции подготовить соответствующее протокольное поручение палаты.

«Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — сказал он.

«Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной — это одна из целей специальной военной операции», — подчеркнул Володин.

Ранее во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь», за сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.

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