В Москве выявили 212 заразившихся коронавирусом за сутки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 212 против 288 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,008%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 766 447 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в городе возросло на 19 против 18 днем ранее — до 43 537.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 248 — до 2 575 194.