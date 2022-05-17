0
0
0
НОВОСТИ

В Москве выявили 212 заразившихся коронавирусом за сутки

14:32 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 212 против 288 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,008%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 766 447 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в городе возросло на 19 против 18 днем ранее — до 43 537.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 248 — до 2 575 194.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 17.05.2022
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей
0
64
14:10 17.05.2022
Андрей Воробьев проверил работу нового детсада и ход строительства школы в Красногорске
0
61
14:02 17.05.2022
Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса
0
88
14:00 17.05.2022
Нацистские преступники не должны подлежать обмену — Володин
0
84
13:32 17.05.2022
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"
0
150
13:20 17.05.2022
РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве — МИД
0
176
13:05 17.05.2022
Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ
0
158
13:00 17.05.2022
Решение о формате участия РФ в саммите G20 будет принято ближе к мероприятию — Песков
0
164
12:32 17.05.2022
В России выявили 4 122 случая заражения коронавирусом за сутки
0
179
12:20 17.05.2022
Киев заявляет, что страна не является русофобской, но факты говорят об обратном — Лавров
0
250

Возврат к списку