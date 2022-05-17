В Москве выявили 212 заразившихся коронавирусом за сутки
14:32 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 212 против 288 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,008%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 766 447 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в городе возросло на 19 против 18 днем ранее — до 43 537.
Количество выздоровевших за сутки выросло на 248 — до 2 575 194.
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