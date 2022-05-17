Сбер организовал весенний МОТОфест

15:50

Фото пресс-службы Сбера



Сбер провел третий МОТОфест для своих сотрудников, членов их семей и других гостей. Это мероприятие, организованное в минувшее воскресенье, 15 мая, на ул. Вавилова, 23, – одной из площадок банка в Москве, – уже стало традиционным. В прошлом году оно прошло также 15 мая (открытие мотосезона) и осенью, 2 октября (закрытие сезона).

Открывающий сезон МОТОфест был направлен на восстановление навыков вождения и обучение для новичков. Все желающие могли освоить теорию и практику управления байком под руководством опытных инструкторов мотошколы и сделать отличные фотографии.

Гвоздем программы стали выступления стантрайдеров, которые показали сложные трюки на мотоциклах, и экстремально-силовое шоу. Также на фестивале были представлены выгодные предложения от партнеров Сбера – скидки на экипировку, запчасти, ремонт и хранение железных коней. МОТОфест посетили более 300 человек.

«Многие сотрудники Сбера не просто выбирают мотоцикл в качестве средства передвижения, но воспринимают свой байк как часть себя и не представляют своей жизни без него, – рассказал руководитель дирекции сервисных центров Сбербанка Александр Овчинников. – И поэтому в прошлом году у нас как сервисного подразделения возникла идея объединить этих людей, сделать классное шоу с насыщенной развлекательной и познавательной программой. За полтора года мы провели уже три МОТОфеста, каждый из которых собирал все больше людей. Для нас важно, что у мотосообщества есть свои принципы, которые хорошо сочетаются с корпоративными ценностями банка: это единство, братство, сплочение, вовлеченность и командность. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать эти ценности и содействовать безопасности на дорогах».