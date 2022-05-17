Сбер организовал весенний МОТОфест
15:50 17.05.2022
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Фото пресс-службы Сбера
Открывающий сезон МОТОфест был направлен на восстановление навыков вождения и обучение для новичков. Все желающие могли освоить теорию и практику управления байком под руководством опытных инструкторов мотошколы и сделать отличные фотографии.
Гвоздем программы стали выступления стантрайдеров, которые показали сложные трюки на мотоциклах, и экстремально-силовое шоу. Также на фестивале были представлены выгодные предложения от партнеров Сбера – скидки на экипировку, запчасти, ремонт и хранение железных коней. МОТОфест посетили более 300 человек.
«Многие сотрудники Сбера не просто выбирают мотоцикл в качестве средства передвижения, но воспринимают свой байк как часть себя и не представляют своей жизни без него, – рассказал руководитель дирекции сервисных центров Сбербанка Александр Овчинников. – И поэтому в прошлом году у нас как сервисного подразделения возникла идея объединить этих людей, сделать классное шоу с насыщенной развлекательной и познавательной программой. За полтора года мы провели уже три МОТОфеста, каждый из которых собирал все больше людей. Для нас важно, что у мотосообщества есть свои принципы, которые хорошо сочетаются с корпоративными ценностями банка: это единство, братство, сплочение, вовлеченность и командность. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать эти ценности и содействовать безопасности на дорогах».
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