Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области — Хуснуллин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет заниматься восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Деньги на данные проекты уже выделены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Крым-24».

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — рассказал он.