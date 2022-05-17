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НОВОСТИ

Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области — Хуснуллин

17:40 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет заниматься восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Деньги на данные проекты уже выделены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Крым-24».

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — рассказал он.

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