Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области — Хуснуллин
17:40 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет заниматься восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Деньги на данные проекты уже выделены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Крым-24».
«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — рассказал он.
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