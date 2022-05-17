Поставки косметики параллельным способом могут начаться через месяц - Мантуров

18:45 Источник: Интерфакс

Первые поставки в РФ товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться в течение месяца с учетом того, что механизм был запущен 6 мая, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в рознице могут появиться первые товары иностранных брендов, включенные в перечень для параллельного импорта.