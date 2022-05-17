0
0
0
НОВОСТИ

Поставки косметики параллельным способом могут начаться через месяц - Мантуров

18:45 17.05.2022 Источник: Интерфакс

Первые поставки в РФ товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться в течение месяца с учетом того, что механизм был запущен 6 мая, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в рознице могут появиться первые товары иностранных брендов, включенные в перечень для параллельного импорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 17.05.2022
Глава NASA утверждает, что Китай ворует космические технологии
0
48
17:42 17.05.2022
Из Подмосковья на Донбасс отправилась новая партия с помощью, собранной при поддержке Андрея Воробьева
0
147
17:40 17.05.2022
Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области — Хуснуллин
0
160
17:12 17.05.2022
ВС РФ рассеяли два механизированных батальона ВСУ при попытке контратаки с их стороны
0
240
17:00 17.05.2022
Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с РФ
0
209
16:32 17.05.2022
Запад занижал значимость традиционной энергетики по внутриполитическим причинам — Путин
0
292
16:12 17.05.2022
Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО
0
272
16:00 17.05.2022
Все происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада — Путин
0
314
15:50 17.05.2022
Сбер организовал весенний МОТОфест
0
246
15:32 17.05.2022
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря — заявление МИД
0
330

Возврат к списку