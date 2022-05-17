Поставки косметики параллельным способом могут начаться через месяц - Мантуров
18:45 17.05.2022 Источник: Интерфакс
"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в рознице могут появиться первые товары иностранных брендов, включенные в перечень для параллельного импорта.
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