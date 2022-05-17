На слушаниях в комитете Конгресса США снова всплыла тема НЛО

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Пентагона рассказали во вторник конгрессменам об одиннадцати случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО).

На открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместителю директора разведки ВМС США Скотту Брэю задали вопрос, фиксировались ли случаи столкновения американской военной техники с НЛО, изучением которых занимается специальная целевая группа в Минобороны. «У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере одиннадцать случаев, когда оно чуть было не произошло», — ответил представитель Пентагона.

Как уточнил Брэй, в этих случаях от неопознанных объектов не поступало никаких сигналов, которые могли бы служить предупреждением об опасности столкновения. Американские военные не пытались контактировать с НЛО, подчеркнул он. По словам заместителя директора разведки ВМС, во многих случаях наблюдавшиеся американскими военными явления были «похожи на некие беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета». «Так что мы не пытались устанавливать связь с ними», — сказал он.