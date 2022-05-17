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МЭР: Риски развития циклического кризиса в России существуют

20:15 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имеющиеся макроэкономические данные по итогам апреля — мая текущего года свидетельствуют о существовании рисков циклического кризиса в РФ. Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ.

«К сожалению, пока по апрелю — маю мы видим по цифрам, что риски развития циклического кризиса тем не менее существуют: мы видим слабый рост денежной массы, недостаточный для выхода на целевые показатели, это главная для нас проблема. А дальше уже это адаптация к новым условиям, переход к восстановительному росту в конце этого года. Мы видим, что в экономике процессы адаптации запущены, но явно, что по разным сферам потребуется разное время», — сказал он.

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