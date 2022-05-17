В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля
20:30 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По курсу рубля исходим из того, что II квартал 2022 года — это пик укрепления рубля. По мере снижения цен на нефть — подчеркну, плавного, среднесрочного снижения, речь идет только об этом, и другие сырьевые товары будут сокращаться, профицит счета текущих операций, импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Мы исходим из того, что неизбежно ослабление существующих ограничений по валютной выручке, ну и, конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года», — сказал он.
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