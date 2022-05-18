Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО — Bloomberg

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция рассчитывает на включение в программу производства истребителей F-35 за одобрение вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.