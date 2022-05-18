Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО — Bloomberg
09:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция рассчитывает на включение в программу производства истребителей F-35 за одобрение вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.
НОВОСТИ
- 10:20 18.05.2022
- Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров» — источник
- 10:05 18.05.2022
- Канада закрыла въезд для Владимира Путина и еще примерно тысячи россиян
- 10:00 18.05.2022
- WP сообщила о разногласиях в НАТО по поводу масштабов присутствия в Восточной Европе
- 09:32 18.05.2022
- Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
- 09:20 18.05.2022
- В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев
- 09:05 18.05.2022
- Несколько боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале — источник
- 23:10 17.05.2022
- В Госдепе США не считают переговоры Блинкена и Лаврова конструктивными в настоящий момент
- 23:05 17.05.2022
- В настоящее время никаких переговоров между РФ и Украиной нет - Слуцкий
- 22:40 17.05.2022
- Зерно из Украины будут вывозить поезда Deutsche Bahn
- 20:50 17.05.2022
- Америка готова полностью заблокировать платежи по госдолгу РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать