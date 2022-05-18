Канада закрыла въезд для Владимира Путина и еще примерно тысячи россиян

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Канады закрыли въезд в страну примерно для тысячи россиян. Мера связана с ситуацией на Украине.

Среди них президент государства, а также люди, в отношении которых ранее были введены санкции.

Об этом заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

По его словам, «Канада поддерживает Украину».

«Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду примерно для тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения», — написал политик в своём Twitter.

Мендичино отметил, что в миграционное законодательство страны внесена соответствующая поправка, которая позволит не выдавать визы людям из «чёрного списка». Говорит Москва

