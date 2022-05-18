Андрей Воробьев посетил начало работ по благоустройству набережной реки Нара в Серпухове
13:57 18.05.2022
|Фото Дениса Трудникова
Проект благоустройства набережной реки Нара в Серпухове в 2021 году получил награду на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«У нас большая программа по благоустройству Серпухова. Изменения очевидны, думаю, жители их замечают. Сейчас по президентскому проекту начинаем благоустройство набережной реки Нара. Мы выиграли в конкурсе, и еще одна часть исторического культурного города Подмосковья будет благоустроена. Сделаем все удобно и красиво. Руку мы уже набили, получается сдавать объекты раньше срока, качество при этом не страдает», – сказал губернатор.
К работам приступают сегодня, закончат благоустройство в октябре этого года.
Набережная реки Нара – второй проект в Серпухове, одержавший победу в этом конкурсе. Первый – площадь Ленина. Всего таких объектов в области 27, 18 из них уже благоустроили. В этом году будут реализованы еще 9.
«Мы давно мечтали о благоустройстве набережной. И вот мечты сбываются. Мы хотим, чтобы это был целый комплекс, чтобы с площади Ленина по пешеходной дорожке можно было спускаться к набережной и дальше в Принарский парк», – местная жительница Любовь Воронова.
На набережной установят спортивные и детские площадки, входной павильон и павильоны проката. Территорию озеленят, оборудуют камерами видеонаблюдения и сделают освещение. С новых смотровых площадок откроется вид на исторический центр города и реку.
«Мы очень заинтересованы, чтобы набережную благоустроили, ведь мы работаем с туристами. Будет здорово, люди смогут прийти сюда и отдохнуть, насладиться прекрасными видами. Сейчас границы закрыты, и люди будут больше путешествовать по стране. Серпухов – исторический город, мы его очень любим и хотим, чтобы все гости Подмосковья тоже его полюбили», – поделилась местная жительница, хозяйка гостиницы Постоялый двор «Русь» Татьяна Залазина.
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