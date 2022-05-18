Хуснуллин рассказал, в каком режиме может работать Запорожская АЭС

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, если та готова принимать и оплачивать ее, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Атомная станция будет работать, все рабочие места сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями. <…> Если Украина будет готова принимать и будет оплачивать, значит, [станция] будет работать для них. Не будет принимать — будет работать на Россию», — сказал Хуснуллин.