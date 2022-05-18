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НОВОСТИ

США "прикроют" Финляндию и Швецию, пока их будут принимать в НАТО - Байден

19:15 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены сдерживать агрессию в адрес Финляндии и Швеции, пока рассматриваются заявки этих двух стран на обретение членства в НАТО. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, которое было распространено в среду в связи с подачей Хельсинки и Стокгольмом запросов на вступление в Североатлантический альянс.

«Пока рассматриваются их заявки на обретение членства в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность перед лицом любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать агрессию или угрозу агрессии и противостоять ей», — отмечает американский лидер.

«Вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты будут поддерживать активную деятельность по проведению учений и мощное присутствие в регионе Балтийского моря», — говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

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