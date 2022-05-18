США "прикроют" Финляндию и Швецию, пока их будут принимать в НАТО - Байден
19:15 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока рассматриваются их заявки на обретение членства в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность перед лицом любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать агрессию или угрозу агрессии и противостоять ей», — отмечает американский лидер.
«Вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты будут поддерживать активную деятельность по проведению учений и мощное присутствие в регионе Балтийского моря», — говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.
НОВОСТИ
- 18:30 18.05.2022
- Хуснуллин рассказал, в каком режиме может работать Запорожская АЭС
- 17:40 18.05.2022
- Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сообщил еврокомиссар Джентилони
- 17:12 18.05.2022
- США едва ли продлят лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг — Йеллен
- 17:00 18.05.2022
- ЕС нужно 300 млрд евро и снижение потребления на 13% для отказа от энергоресурсов РФ — ЕК
- 16:32 18.05.2022
- Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии
- 16:12 18.05.2022
- Завод Ильича в Мариуполе восстановят, «Азовсталь» снесут — Пушилин
- 16:00 18.05.2022
- В России выявили 4 732 случая заражения коронавирусом за сутки
- 15:32 18.05.2022
- Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов
- 15:12 18.05.2022
- МИД РФ объявил 27 дипломатов Испании персонами нон грата
- 15:00 18.05.2022
- Москва высылает 24 итальянских дипломата — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать