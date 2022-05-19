Суд в Польше решил заочно арестовать работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера
10:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский суд по варшавскому району Мокотув удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг пресс-служба суда.
«По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по польским законам не называется — прим. ТАСС) суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — указано в сообщении.
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