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Суд в Польше решил заочно арестовать работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера

10:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский суд по варшавскому району Мокотув удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг пресс-служба суда.

«По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по польским законам не называется — прим. ТАСС) суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — указано в сообщении.

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