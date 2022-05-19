В Польше будут судить двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ
11:05 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская прокуратура направила в суд дело двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России и сотрудничестве с ФСБ. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
«В окружной суд в Сувалках направлено обвинительное заключение против Марчина К., обвиненного в участии в деятельности российской разведки ФСБ против Польши. По делу обвинения также выдвинуты против Радослава С., который обвиняется прокуратурой в содействии шпионажу. Мужчины были арестованы сотрудниками Агентства внутренней безопасности», — указано в заявлении министра, опубликованном на сайте польского правительства.
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