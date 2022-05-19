КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти для пополнения резервов — Blomberg

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из РФ. Об этом сообщает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, в настоящее время Пекин обсуждает с Москвой вопрос о дополнительных поставках нефти. Они будут использованы для пополнения стратегических запасов КНР. Блумберг утверждает, что переговоры ведутся на уровне правительств, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.