16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что американская администрация при его отце, Джордже Буше — старшем, обещала бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО. Фрагмент разговора пранкеров был представлен в четверг на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Пранкеры, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским, позвонили по видеосвязи Бушу-младшему и в разговоре с ним отметили, что бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал Горбачеву не расширять НАТО. «Да, это верно. Это верно. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время», — ответил Буш-младший.

Экс-президент США указал, что хотел вступления Украины в НАТО. «Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — добавил он. Буш-младший также утвердительно ответил на вопрос пранкеров о том, что сейчас идет война не только Украины, но и «всего западного мира» против русских.

Пранкеры затронули в разговоре с экс-лидером США и другие темы. Так, в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Буш-младший отметил, что «в душе он буйный парень». «У нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в нее попал», — констатировал Буш. Он также посетовал, что нынешний лидер Украины не посоветовался с ним, должен ли Саакашвили «быть частью правительства».

В ответ на напоминание пранкеров о биолабораториях, которые финансировал Пентагон на Украине, Буш-младший отметил, что помнит об этой программе, а на утверждение собеседника о том, что их «удалось эвакуировать в безопасное место», сказал: «Хорошо. Да, вы умный парень».