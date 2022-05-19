Постпред РФ при ООН рассказал, куда, на самом деле, может идти украинское зерно
21:05 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки [украинского зерна]? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? — сказал Небензя. — <…> У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемые Западом вооружения».
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