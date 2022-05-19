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Постпред РФ при ООН рассказал, куда, на самом деле, может идти украинское зерно

21:05 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в закачивается в хранилища Евросоюза, возможно, в качестве оплаты за поставки оружия. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности.

«Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки [украинского зерна]? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? — сказал Небензя. — <…> У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемые Западом вооружения».

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