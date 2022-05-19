Канцлер Германии обвинил Россию в возможном глобальном продовольственном кризисе

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис. С таким утверждением он выступил в четверг в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине. «Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», — сказал Шольц, утверждая, что РФ в настоящее время блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», — заключил Шольц.