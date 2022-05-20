Сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от проведения ею требуемых реформ — глава ЕК
11:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
редседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Такое мнение она высказала в четверг вечером в эфире немецкого телеканала Цэ-дэ-эф.
Вступление страны в ЕС обычно занимает несколько лет с момента подачи заявки. «Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», — отметила фон дер Ляйен, уточнив, что «процедура вступления в Евросоюз также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны». «Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования», — пояснила глава ЕК, предложив увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что ЕС оказывает быструю и прагматичную поддержку Украине, но вступление в сообщество — длительный процесс. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что перспектива вступления в сообщество для таких стран, как Украина, не может быть реализована в течение нескольких лет, речь может идти о десятилетиях.
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