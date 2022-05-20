Несколько человек пострадали при нападении с ножом в Норвегии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в пятницу на юго-востоке Норвегии. Об этом сообщила местная полиция в «Твиттере».

«Несколько человек были <…> ранены при нападении с ножом. <…> На данный момент три человека пострадали, один тяжело ранен», — говорится в сообщении.

Спасательные службы выехали на место происшествия, добавили в правоохранительных органах.