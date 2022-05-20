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НОВОСТИ

Несколько человек пострадали при нападении с ножом в Норвегии

11:05 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в пятницу на юго-востоке Норвегии. Об этом сообщила местная полиция в «Твиттере».

«Несколько человек были <…> ранены при нападении с ножом. <…> На данный момент три человека пострадали, один тяжело ранен», — говорится в сообщении.

Спасательные службы выехали на место происшествия, добавили в правоохранительных органах.

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