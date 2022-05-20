ЕС выделил Украине 600 млн евро

14:32 Источник: Интерфакс

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в пятницу, что ЕС выделил пакет помощи Украине в размере 600 млн евро.

"Сегодня мы выделили новый транш в 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи Украине", - написала она в социальных сетях.

Председатель ЕК также напомнила, что в Брюсселе предлагают выдать Украине в 2022 году кредит в размере 9 млрд евро.