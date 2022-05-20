Студенческие отряды Московской области открыли летний трудовой семестр 2022 года

17:52

Фото Антона Чернова

20 мая второй год подряд на набережной Москвы-реки около Дома правительства Московской области состоялась торжественная церемония открытия летнего трудового семестра студенческих отрядов Подмосковья.

«Ребята активно участвуют в федеральных и региональных мероприятиях. Помогают, что очень приятно, в нашей акции «Доброе дело», которая была поддержана губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Работают на складе в Домодедово – сортируют гуманитарную помощь, загружают фуры, - сказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. - При активной поддержке председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова разрабатывается региональный закон о Студенческих Отрядах. Он позволит упростить деятельность движения и обеспечить существенные меры поддержки для его участников».

В торжественной церемонии приняли участие около 300 студентов разных учебных заведений Московской области из 25 лучших отрядов. На мероприятии перед началом нового сезона они по традиции получили путевку – документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект.

«Сейчас 1300 ребят уезжают работать. Они решают самостоятельно, где и в каких сферах попробовать свои силы - строительство, работа в отеле или вожатым. Это хорошая возможность получить опыт, знания, завести друзей и понять, чем в дальнейшем заниматься. Наши студенты принимают активное участие не только в жизни региона, но и всей страны. Я с радостью и гордостью наблюдаю за их успехами, как они растут, развиваются и становятся настоящими профессионалами своего дела. Например, ребята из строительных отрядов помогали в работах на «Курской АЭС». Это невероятный опыт! Я уверена, пройдет совсем немного времени, и мы сможем доверить им самые важные сферы жизни нашего Подмосковья», — добавила Екатерина Швелидзе.

С 1 июня по 1 октября 2021 студенческие отряды Московской области работали на различных объектах Подмосковья и других регионов РФ. Ребята заключили 17 соглашений о сотрудничестве с работодателями, трудоустроено более 500 студентов. В сентябре организация подписала соглашение с РАНХиГС, в рамках которого рабочую специальность получили 788 бойцов областного РСО.

В этом году в учебных заведениях страны более 400 ребят из российских студенческих отрядов бесплатно освоили профессию вожатого, официанта, работника кухни, работника зеленого строительства и проводника пассажирских вагонов.

«Открытие второго трудового семестра – самое долгожданное событие студенческого лета. Во время периода подготовки бойцы студотрядов осваивали рабочие профессии, знакомились с основами отрядной управленческой деятельности, занимались волонтерством, организовывали творческие и спортивные мероприятия. Теперь они смогут показать, на что способны», — рассказал Павел Ковалев, руководитель Московского областного регионального отделения МООО «РСО».

География рабочих путевок разнообразна и выходит за границы Подмосковья. Этим летом студенты отправятся на стройки в Архангельскую область и в Сибирь на АО «Газпром», в Республику Крым и Краснодарский край — там они будут работать в детских оздоровительных лагерях вожатыми. Часть ребят займется организацией отдыха в лагерях, отелях и пансионатах Московской области. А те, кто любит романтику железных дорог, отправятся в свои рейсы по стране в качестве проводников.

«Этим летом я со своим отрядом поеду в детский лагерь «Лужки» в городском округе Серпухов. В этот раз собралось 14 человек - больше, чем в прошлом году. От смены ожидаем приятных эмоций и впечатлений. Зарядимся от детей энергией на весь следующий учебный год. Хочется провести лето с пользой и хорошим настроением. Каждому студенту, я считаю, хотя бы раз надо побывать в студенческом отряде. Это того стоит, я ни разу не пожалела», - поделилась командир студотряда «Вектор» Ксения Микула.

Сейчас в рядах РСО 1280 человек (41 отряд), которые будут работать в разных сферах на объектах по всех стране.