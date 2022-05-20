Территория «Азовстали» полностью освобождена от боевиков — Минобороны РФ

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Территория металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования „Азов“, полностью освобождена», — сказал Конашенков.