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НОВОСТИ

Территория «Азовстали» полностью освобождена от боевиков — Минобороны РФ

21:55 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Территория металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования „Азов“, полностью освобождена», — сказал Конашенков.

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