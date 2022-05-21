Испания открыта для туристов из РФ, но только по ПЦР-тесту
20:12 21.05.2022 Источник: Интерфакс
"С 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно", - пишет издание.
Как отмечает портал, в качестве альтернативы подойдет сертификат вакцинации, одобренный Минздравом Испании или справка о перенесенном COVID-19 в течение 180 дней. Детям до 12 лет никакие справки не нужны. Российские вакцины не признаны в Испании.
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