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Из-за роста цен на энергоносители выиграет азиатский регион

11:55 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азиатский регион выиграет из-за роста цен на энергоносители, поскольку вырастет конкуренция на местных рынках. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Минэкономразвития РФ (МЭР) Максим Решетников.

«Мы исходим из того, что Россия — это очень крупный поставщик энергоресурсов и просто так [ее] не заменить, — сказал он. — Более того, произойдет очевидным образом переориентация ресурсов <…>, Европа будет брать нефтепродукты с Американского континента и из Азии транспортировать, а мы, соответственно, нашу нефть будем предлагать, продвигать на азиатский рынок, но все это потребует достаточно существенного изменения логистики». «К сожалению, для потребителей это все обернется <…> удорожанием стоимости нефтепродуктов. В первую очередь за это придется заплатить европейским потребителям, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет», — считает Решетников.

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