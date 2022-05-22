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НОВОСТИ

С официальным визитом в Японию прибыл президент США Джо Байден

12:10 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в воскресенье прибыл с официальным визитом в Японию. Прямую трансляцию вел телеканал Эн-эйч-кей.

Самолет американского лидера приземлился на военной базе Йокота в префектуре Токио. На базе Байдена встретили министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и американский посол в Токио Рам Эмануэль.

После этого Байден пересел на военный вертолет, который должен доставить его в отель в японской столице.

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