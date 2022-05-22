Уничтожение партии западного вооружения на Украине не подтвердили в Белом доме

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог подтвердить информацию российского министерства обороны об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и ЕС на территорию Украины.



«У меня не было возможности проконсультироваться с украинской стороной, — сказал Салливан, беседуя в воскресенье с журналистами на борту самолета, направлявшегося из Южной Кореи в Японию. — Но у нас, с нашей точки зрения, есть различные и устойчивые каналы для поставок подобного оружия на Украину». Трансляция брифинга Салливана велась на сайте Белого дома. В воскресенье президент США Джо Байден завершил свой визит в Южную Корею и отправился в Японию.



«Даже если российская сторона способна нанести удар по грузам на территории Украины, это не подорвет кардинально, со стратегической точки зрения, предоставление нашей военной помощь Киеву», — считает Салливан.



