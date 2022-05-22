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ВОЗ отмечает рост заболеваемости ковидом почти в 70 странах мира

19:30 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости ковидом наблюдается почти в 70 странах мира, и это происходит на фоне снижения в мире тестирования на коронавирус, заявил в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступая на открывшейся в Женеве 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, он призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения и быть готовыми вновь ввести санитарные противоковидные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — сказал глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала сейчас до самого низкого уровня с марта 2020 года. Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и сейчас все еще невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

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