ВОЗ отмечает рост заболеваемости ковидом почти в 70 странах мира
19:30 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — сказал глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала сейчас до самого низкого уровня с марта 2020 года. Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и сейчас все еще невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».
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