В ДНР прибыла первая колонна строительной техники для восстановления дорог

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в воскресенье в Донецкую Народную Республику для восстановления транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам руководитель колонны Максим Якушев.



«Сегодня в республику зашла первая колонна строительной техники. Эта колонна будет восстанавливать транспортную инфраструктуру республики — искусственные сооружения и автомобильные дороги, — сказал он. — Сегодня на территорию республики прибыло 16 единиц техники и 32 человека личного состава. Этого достаточно для подготовительных работ».



