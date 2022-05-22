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НОВОСТИ

В ДНР прибыла первая колонна строительной техники для восстановления дорог

19:20 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в воскресенье в Донецкую Народную Республику для восстановления транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам руководитель колонны Максим Якушев.

«Сегодня в республику зашла первая колонна строительной техники. Эта колонна будет восстанавливать транспортную инфраструктуру республики — искусственные сооружения и автомобильные дороги, — сказал он. — Сегодня на территорию республики прибыло 16 единиц техники и 32 человека личного состава. Этого достаточно для подготовительных работ».

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