На Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек — источник
09:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа спасателей МЧС России, находящаяся на задании на Эльбрусе, не выходит на связь. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию 4 туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — сказал собеседник агентства.
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