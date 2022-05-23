На Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек — источник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа спасателей МЧС России, находящаяся на задании на Эльбрусе, не выходит на связь. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию 4 туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — сказал собеседник агентства.