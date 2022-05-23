Автобусные экспрессы запустят в Крым от работающих на юге России аэропортов
11:05 23.05.2022
Автобусные экспрессы будут ездить в Крым из аэропортов Юга и Северного Кавказа, где не приостановлено авиасообщение, сообщил в понедельник в эфире Первого канала советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что в конце февраля после начала специальной военной операции на Украине было приостановлено авиасообщение над большей частью юга России, в том числе с аэропортом Симферполя.
«Будут специальные автобусные экспрессы сделаны из Ставрополя, Минеральных вод, Сочи — из тех хабов, где работает авиасообщение», — сказал Крючков.
Он отметил, что также в Крым продолжают ходить поезда, а транспортная логистика от вокзала уже отработана — автотранспорт может доставить туристов в любой город Крыма.
По его мнению, хорошим выходом будет приехать в Крым на машине. «Может быть, даже хороший момент — сесть на машину и приехать в Крым на машине, потому что можно приехать на южный берег, проехать по всем нашим городам, переместиться в горный Крым и посмотреть Бахчисарайский дворец, посмотреть Судакскую крепость», — пояснил Крючков.
По итогам 2021 года Крым в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период — республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. После начала спецоперации на Украине в конце февраля глава Крыма заявлял, что данная ситуация не приведет к срыву туристического сезона — более того, может увеличиться турпоток с Украины.
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